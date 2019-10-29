Son Dakika Haberleri: Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı
Son Dakika 3. Sayfa Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

24 dakika önce

Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdıVAN - Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı.

Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

VAN - Van- Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı.

Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağış sonrası karla kaplanan zirveler güzel görüntüler oluşturdu. Yılın yaklaşık 9 ayı karın eksik olmadığı görüldü.

Karapet Geçidi'nde mevsimin ilk karı yağdı

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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