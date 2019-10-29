Son Dakika Haberleri: Karapet Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı
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Karapet Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı

1 saat önce

Van - Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı.

Karapet Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı, System.String[]

Van - Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı.

Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van - Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağış sonrası karla kaplanan zirveler güzel görüntüler oluşturdu.

(İHA)

Bahçesaray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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