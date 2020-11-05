Karapet Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Karapet Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı

VAN - Van- Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidinde yılın ilk karı yağdı.

Van kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van- Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri zor anlar yaşatıyor.

Ekipler, yoğun sis ve yağışa rağmen iş makineleriyle yolda biriken karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.