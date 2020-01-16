Karapıçak: "Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık" - Son Dakika
Son Dakika Politika Karapıçak: 'Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık' - Son Dakika

Karapıçak: "Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık.

Karapıçak:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Yıl sonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık. Hedefimiz yüzde 150'nin de üzerinde bir üye sayısına ulaşmak" dedi.


Karapıçak yaptığı konuşmada, İl Başkanlığında Araştırma ve Strateji Geliştirme faaliyetleri kapsamında çok detaylı bir çalışma başlattıklarını ve bunu raporlaştırdıklarını belirtti. Karapıçak, "Göreve geldiğimiz günden bugüne çok hızlı bir sürecin içine dahil olduk. Eylül ayı itibarıyla üzerinde çalıştığımız ve yaklaşık 6 ay süreyle yapılan çalışmaları sonrasında oluşan çalışma raporumuz doğrultusunda bir dizi çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızı başlıklar halinde özetlemek gerekirse yeni üye, kırsal ve merkez mahalle teşkilatlanmaları, sandık ve oy kullanma merkezleri çalışmaları, kurumsal yapıya uygunluk, teşkilatların fiziki ve idari yapısını geliştirme, bilişim ve teknolojik alt yapı, parti içi eğitim şeklinde sıralayabiliriz. Tüm bu çalışmaların birçok alt başlığı da mevcut. Bu çalışmaları ise hedefler başlığı altında toplayarak teşkilatlarımıza aylık hedefler belirledik. Böylece teşkilatlarımızın performanslarını da ölçülebilir kriterler ile de değerlendirmiş olacağız. Tüm bu çalışmaları oluşturduğumuz bölgelere görevlendirilen il yöneticilerimiz ile birlikte komisyon marifeti ile yapıyoruz. Bu çalışmaların ilk meyvelerini aldık. Yılsonu itibarıyla üye sayımızı yüzde 20 artırdık. Hedefimiz yüzde 150'nin de üzerinde bir üye sayısına belirlenen hedefler doğrultusunda ulaşmak. Bu çalışmaya paralel olarak kırsal ve merkez mahalle teşkilatlanmalarımızı tamamlıyoruz. Bununla ilgili de her ilçemize ayrı ayrı hedeflerini verdik" diye konuştu. - SAMSUN

Milliyetçi Hareket Partisi, Abdullah Karapıçak, Samsun, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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