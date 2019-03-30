Son Dakika Haberleri: Karapınar'a Mart Karı Yağdı

Karapınar'a Mart Karı Yağdı

5 dakika önce

Karapınar ilçesi mart ayının son günlerinde kış bitti derken yeniden karla tanıştı.

Karapınar'a Mart Karı Yağdı, System.String[]
Karapınar ilçesi mart ayının son günlerinde kış bitti derken yeniden karla tanıştı.

Bir haftadır güneşli olan hava yerini bu sabah yağmur ve kar yağışına bırakırken, vatandaşlar sabah uyandıklarında ilçeyi beyaza bürünmüş halde buldu.

Kar yağışı ilçe merkezinde ve köylerde de etkili oldu. Özellikle kar yağışı çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Kar yağışı ilçede aralıklarla sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:51 Kaynak: AA

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