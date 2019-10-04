Son Dakika Haberleri: Karapınar'a yeni gelen öğrencilere çevre tanıtım gezisi düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Karapınar'a yeni gelen öğrencilere çevre tanıtım gezisi düzenlendi

2 saat önce

Karapınar Belediyesi, Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ilçe tanıtım gezisi düzenledi.

Karapınar'a yeni gelen öğrencilere çevre tanıtım gezisi düzenlendi, System.String[]

Karapınar Belediyesi, Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ilçe tanıtım gezisi düzenledi.


Üniversite öğrencilerinden 55 kişilik grup, Meke Gölü, Acıgöl ve obrukları gezdi.


Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın da, katıldığı gezide Başkan Yaka öğrencilere Karapınar'ın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi verdi.


Başkan Yaka, ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin bölgeyi tanıma adına bu gezilerin önemli olduğunu ifade ederek, "İlçemize yeni gelen öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve tarihi özellikleri yerinde görme imkanı buldu. Öğrencilerimiz birer tanıtım elçisi. Bu şekilde çevreye de kolay uyum sağlayabiliyorlar." dedi.

Selçuk Üniversitesi, Mehmet Yaka, Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı
Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:03:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar'a yeni gelen öğrencilere çevre tanıtım gezisi düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]