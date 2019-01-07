Son Dakika Haberleri: Karapınar, Alanönü, Huzur ve Erenköy'de Yüzler Gülecek

Karapınar, Alanönü, Huzur ve Erenköy'de Yüzler Gülecek

1 saat önce

Odunpazarı Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen Karapınar 2'nci Etap İmar Planı Revizyonları, Koruma Bölge Kurulu'ndan geçti.

Karapınar, Alanönü, Huzur ve Erenköy'de Yüzler Gülecek, System.String[]
Odunpazarı Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen Karapınar 2'nci Etap İmar Planı Revizyonları, Koruma Bölge Kurulu'ndan geçti.

Söz konusu bölgede ayrık nizam 5 ve 6 kat yapılaşma mümkün olacak. Karapınar, Alanönü, Huzur, Erenköy mahalleleri sınırları içerisinde, Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2'nci Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin imar komisyonu raporu Odunpazarı Belediye Meclisi'nde görüşülmüş, konu meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmişti. Söz konusu bölgedeki tescilli taşınmazların bulunduğu alanlara ilişkin kısımlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda görüşüldü. İnceleme raporunda işlem dosyası, imar planı paftaları ve fotoğrafları incelendi ve yapılan görüşmeler sonunda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliklerinin uygun olduğuna karar verildi.

"Umutla bekleyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "On binlerce insanımız için yerinde bir karar oldu. TOKİ büyük bir inatla buradaki dönüşümü vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde gerçekleştirmemek için direniyordu. Yıllardır bu konuda TOKİ'ye birçok kez talepte bulunduk, buradaki yetkiyi teslim etmelerini istedik. Sonunda geç olmakla birlikte yetkiyi alarak bölgedeki vatandaşlarımızın lehine bir proje hazırladık. Bu konuda emeği geçen tüm personelimize ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu önemli kararı umutla bekleyen tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Huzur, Odunpazarı, Karapınar, Yaşam
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