Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Yaka, Belediye Meclis Salonundaki toplantıda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Büyük bir coğrafyaya hizmet ettiklerini belirten Yaka, "Karapınar'ın son yıllarda büyük atılım içerisinde olduğunu biliyoruz. Belediye olarak en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyesi hizmetleri gerekse hükümet nezdinde önemli hizmetleri ilçemize kazandırdık." dedi.

Toplantıya Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Sağlık, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri katıldı.

Toplantı muhtarlardan gelen soruların cevaplandırılması ile son buldu.