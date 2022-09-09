Karapınar'da gençlerin yetiştirdiği sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Karapınar Belediyesi desteğiyle Karapınar Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından yetiştirilen sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Reşadiye Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı'ndaki "Doğayla El Ele Öğreniyorum Üretiyorum Paylaşıyorum" projesi kapsamında yetiştirilen sebze ve meyveleri toplama programında, gençlerin tarımla iç içe olmasını önemsediklerini söyledi.

Gençlerin ürettiklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasının takdir edildiğini belirten Yaka, "Karapınar Belediyesi olarak biz de gereken desteği verdik. Bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını temenni ediyorum. Projede emeği geçen herkese ve özellikle gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat ise "Gençlerimizle çok güzel bir organizasyon yapmak için bir araya geldik. Tüylerimizi diken diken eden güzel bir projeyi hayata geçirdik. Belediyemiz ve Gençlik Merkezimiz bu alanda çok sayıda ürün üretiyor. Üretilen ürünler toplumumuzda dezavantajlı kesimlerimizde bulunan halkımıza ücretsiz olarak sunuluyor." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında yetiştirilen kabak, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi ürünlerden oluşan 3 ton sebze ve meyve Karapınar'daki ihtiyaç sahipleri ve Konya'da bulunan Sevgi Evleri ile aşevlerine dağıtıldı.