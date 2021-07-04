Karapınar Belediyesi, ilçeye hobi bahçeleri kazandırdı - Son Dakika

Karapınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen hobi bahçeleri vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Reşadiye Mahallesi'nde kurulan hobi bahçelerine vatandaşlar sebzelerini ekiyor, aileleriyle güzel vakit geçiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, konuya ilişkin açıklamasında, "İlk etapta 40 parsel olmak üzere 200'er metrekarelik hobi bahçeleri oluşturduk, kulübelerini yaptık. Toprak verimliliği için 20 kamyon hayvan gübresi, tarla yapılarak karıştırıldı. Vatandaşlarımız şehir hayatından uzakta vakit geçirebilecek. Ayrıca ihtiyaç sahibi aileler de burada üretim yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunabilecekler." ifadelerini kullandı.

Hobi bahçesi sakinlerinden Fatih Çağıran ise "Bahçemiz sayesinde şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzaklaşarak kendimize farklı bir uğraş alanı bulduk. Çocuklarımız apartman hayatından bıkmıştı. Bahçemize sebzelerimizi ektik. Bizler için çok güzel oldu." diye konuştu.

Çağıran, kendilerine kent merkezinde toprakla buluşma imkanı sağlayan Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya teşekkür etti.