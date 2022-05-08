Karapınar Belediyesi öğrencileri Bursa ve Çanakkale gezisine gönderdi - Son Dakika
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Karapınar Belediyesi öğrencileri Bursa ve Çanakkale gezisine gönderdi

08.05.2022 11:21
Karapınar Belediyesi öğrencileri Bursa ve Çanakkale gezisine gönderdi

Karapınar Belediyesi "Kültür gezileri" kapsamında öğrenciler için Bursa ve Çanakkale gezisi düzenledi.

Karapınar Belediyesi "Kültür gezileri" kapsamında öğrenciler için Bursa ve Çanakkale gezisi düzenledi.

Mayıs ayı içerisinde 250 lise öğrencisinin Bursa ve Çanakkale'ye gönderileceğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "İlk öğrenci kafilemizi uğurladık. Karapınar Belediyesi olarak öğrencilerimize tarih bilincini yerleştirmek amacı ile bu etkinliği düzenledik. İki yıl pandemi sebebi ile ertelediğimiz bu kültür gezileri yeniden başladı. Mayıs ayı içerisinde 250 başarılı lise öğrencilerimizi Bursa, Çanakkale turu düzenleyerek tarihi ve manevi mekanlarını gezerek inceleme fırsatı bulacaklardır." dedi.

Geziye katılan öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndan uğurlandı.

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Mehmet Yaka, Çanakkale, Mayıs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar Belediyesi öğrencileri Bursa ve Çanakkale gezisine gönderdi - Son Dakika


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