Karapınar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ilk defa düzenlenen fotoğrafı yarışmasına ilginin yoğun olduğunu belirtti.
Yaka, "Yarışmaya 26 ilden 127 kişi 534 fotoğrafla katıldı. Ödül almaya hak kazanan fotoğraflar jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucu belirlendi. Fotoğraflarda Karapınar'dan çekilmiş fotoğraflar değerlendirildi. Jüri üyelerimize ve yarışmaya katılanlara teşekkür ediyor, kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin önümüzdeki günlerde verileceği kaydedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karapınar Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı - Son Dakika