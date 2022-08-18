Karapınar'da kara yolunda temizlik - Son Dakika
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Karapınar'da kara yolunda temizlik

18.08.2022 16:16
Karapınar'da kara yolunda temizlik

Karapınar Belediyesi temizlik işçileri Karapınar-Adana kara yolunda temizlik yaptı.

Karapınar Belediyesi temizlik işçileri Karapınar- Adana kara yolunda temizlik yaptı.

Karapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdür İbrahim Verim, günde ortalama 12 bin aracın geçtiği Konya-Adana kara yolunda çevre temizliği yaptıklarını belirtti.

Bölgede sürekli temizlik yapıldığını ifade eden Verim, "Araç trafiğinin yoğun olduğu bir yol güzergahında olması sebebi ile araçlardan araziye sık sık değişik atık maddeler atılıyor. Ekiplerimizle bölgede sürekli temizlik yapıyoruz. En büyük arzumuz çöp atılmaması ancak bu mümkün olmuyor. 4-5 kilometre alanda yaptığımız temizlikte çuvallarca çöpler toplanıyor. Bu atıklar hem çevre temizliği açısından önemli hem de yangınlara sebep olabilir, çevrede yaşayan hayvanlara zarar verebiliyor. Daha dikkatli olmalıyız." dedi.

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Kaynak: AA

Karapınar, Adana, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da kara yolunda temizlik - Son Dakika

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