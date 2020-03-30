Son Dakika › Güncel › Karapınar Belediyesi yeni diklilen fidanları suluyor - Son Dakika
Karapınar Belediyesi yeni diklilen fidanları suluyor
7 saat önce
Karapınar Belediyesi tarafından yeni dikilen fidanlar sulanıyor.
Karapınar Belediyesi tarafından yeni dikilen fidanlar sulanıyor.
İlçede bir çok noktada dikilmiş olan ve yeni toprakla buluşan fidanlar Karapınar Belediyesi'ne ait su tankları ile sulanıyor.
Son olarak Kum sivri bölgesindeki çöplük alanı ıslah ederek 7 bin fidan diken Belediye ekipleri karışık cinsteki fidanların sulanmasını yapıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Erozyon bölgesi olan ilçemizde fidanların dikilmesi kadar bakımı ve sulanmasına da önem veriyoruz. Bu fidanların gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız sürecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:12 Kaynak: AA
Son Dakika Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil