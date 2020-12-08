Karapınar Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Karapınar Belediyesinden eğitime destek

08.12.2020 13:13
Karapınar Belediyesinden eğitime destek, System.String[]

Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projelerinden olan "Akademik Destek Paketi", 12. sınıf öğrencilerine ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projelerinden olan "Akademik Destek Paketi", 12. sınıf öğrencilerine ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde uzaktan eğitime destek vermek için Karapınar Belediyesi olarak öğrencilerimize tablet dağıtılması, EBA destek merkezlerinin kurulması, robotik kodlama merkezi gibi bir takım elektronik cihazlarda öğrencilerimizin yanlarında olduk. Bugün de aynı şekilde 12. sınıf öğrencilerimize, üniversite sınavında diğer katılımcı öğrencilerden geri kalmamaları için destek amaçlı fasikülleri ulaştırmaları için okul müdürlerine teslim ediyoruz. Öğrencilerimizin bu dönemde çalışmalarının zor olduğunu tahmin ediyoruz ama inşallah gayretleriyle başaracaklarına inanıyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal ise "Öğrencilerimizin gelecekteki hedeflerine ulaşmasında katkı sağlayacak bu çalışmada bizlere her daim destek olan Belediye Başkanımız Mehmet Yaka ve Kaymakamımız Sayın Oğuz Cem Murat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Yaka, Karapınar, Milli, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika


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