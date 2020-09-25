Karapınar Belediyesine arsa devri - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinin farklı mahallelerinde, hazineden Karapınar Belediyesine 2 bin 464 adet arsanın devri gerçekleştirildi.

2886 sayılı ihale yasasının 45. maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karapınar Belediyesine devri yapılan arsaların satışı, Belediye Meclisi tarafından alınan kararla açık artırma usulü ile belediye encümeni huzurunda yapılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleri ile Maliye hazinesinden belediyemize arsaların tahsis edilmesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum. Bu arsalarımızın, Belediye Meclisimizin kararı doğrultusunda encümenimiz huzurunda satışları açık artırma ile yapılmaya başlanmıştır. Şimdiden arsaları ihale yolu ile alan ve alacak olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.