Karapınar Belediyesine iş makinesi hibe edildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karapınar Belediyesine iş makinesi hibe edildi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyeye greyderin hibe edilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Yaka, ilçenin coğrafi alanının geniş olduğunu belirterek, "42 mahallemize hizmet götürmek için çabamız devam ediyor. Bu iş makinesi ile araçlarımızı zenginleştirdik. Greyderin ilçemize kazandırılmasında katkısı olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.