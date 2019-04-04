Son Dakika Haberleri: Karapınar'da 15 Metre Derinliğinde Yeni Bir Obruk Daha Oluştu

Karapınar'da 15 Metre Derinliğinde Yeni Bir Obruk Daha Oluştu

1 saat önce

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştu.

Karapınar'da 15 Metre Derinliğinde Yeni Bir Obruk Daha Oluştu, System.String[]
KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştu. Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, yöre halkını tedirgin etti.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin etti. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da bugün yeni bir obruk daha oluştu. İlçenin Reşadiye Mahallesi Çakırca mevkiindeki bir tarlada obruk meydana geldi. Bölgedeki çiftçilerin bugün fark etmesiyle bölgeye çağırılan Karapınar Belediyesi ekipleri, obruk çevresini telle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

1.5 AY ÖNCE DE 3 OBRUK OLUŞTU

Obrukların sık görüldüğü Karapınar'da geçen Şubat ayının 20'sinde 2 obruk daha oluştu. Bu olaydan iki gün sonra ise bu kez ilçeye 7 kilometre uzaklıkta Reşadiye Mahallesi'nde, yaklaşık 5 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni bir obruk maydana geldi. Obruklar nedeniyle tedirgin olan yöre halkı, tarlalarını ekmekte ve ektikleri ürünleri toplamakta ise işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:04 Kaynak: DHA

Türkiye, Konya, Karapınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 02:40:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar'da 15 Metre Derinliğinde Yeni Bir Obruk Daha Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]