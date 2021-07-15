Programa, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat , Belediye Başkanı Mehmet Yaka , AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP İlçe balkanı Ercan Alp, şehit ve gazi aileleri ile gençlik merkezi öğrencileri katıldı.

Cumhuriyet İlkokulu önünde başlayan bisiklet etkinliği ise Cumhuriyet Meydanı 'nda sona erdi. Burada 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı, ilçe protokolü fotoğrafları incelendi.

Program kapsamında, Sultan Selim Camii'nde Kuran'ı Kerim ve Mevlid okundu, dualar yapıldı.

Konya 'nın Karapınar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Karapınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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