Karapınar'da 2 bin 763 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karapınar'da 2 bin 763 paket kaçak sigara yakalandı

14.04.2022 14:14
Karapınar'da 2 bin 763 paket kaçak sigara yakalandı

Karapınar ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları 2 tırda yaptıkları aramada, 2 bin 763 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Karapınar ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları 2 tırda yaptıkları aramada, 2 bin 763 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Konya KOM ile Karapınar İlçe Jandarma ekipleri durdukları 2 tırda yaptıkları aramada kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı tır Karapınar girişinde Jandarma tarafından durduruldu. Yapılan aramada aracın dorse kısmına saklanmış kaçak sigaralar ele geçirildi.

Olayla ilgili B.E ve M.N gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı Osmaniye'de 3 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de 3 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kaçak Sigara, Karapınar, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da 2 bin 763 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:10 Dün garson kızları çekmişlerdi bugün sahildeki bikinili kadınları görüntülediler: Pakistanlı sapık yakalandı
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
13:45 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:21:37. #1.13#
SON DAKİKA: Karapınar'da 2 bin 763 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement