Karapınar'da 2 bin 763 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika

Karapınar ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları 2 tırda yaptıkları aramada, 2 bin 763 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Konya KOM ile Karapınar İlçe Jandarma ekipleri durdukları 2 tırda yaptıkları aramada kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı tır Karapınar girişinde Jandarma tarafından durduruldu. Yapılan aramada aracın dorse kısmına saklanmış kaçak sigaralar ele geçirildi.

Olayla ilgili B.E ve M.N gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.