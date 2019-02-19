Son Dakika Haberleri: Karapınar'da 2 Yeni Obruk Daha Oluştu

Karapınar'da 2 Yeni Obruk Daha Oluştu

1 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 gün arayla 2 yeni obruk daha oluştu.

Karapınar'da 2 Yeni Obruk Daha Oluştu, System.String[]
Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 gün arayla 2 yeni obruk daha oluştu. Obruklardan ilki Yedikuyu mevkiinde 4 metre çapında, 15 metre derinliğinde, diğeri de yaklaşık 3 kilometre ilerideki Karakaya mevkiinde 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde meydana geldi. 

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, tehdit oluşturuyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da 3 gün arayla 2 yeni obruk daha oluştu.  İlk obruk gecen cuma günü Reşadiye Mahallesi'nde  Yedikuyu mevkiinde 4 metre çapında, 15 metre derinliğinde yayla yolunda meydana geldi. Diğer obruk ise aynı mahallede yaklaşık 3 kilometre ilerideki Karakaya mevkiinde geçen pazar günü gece saatlerinde bir yonca tarlasında 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde meydana geldi.    

KÖPEKLERİN HAVLAMASIYLA FARK ETTİ 

Yonca ekili tarlanın yaklaşık 100 metre ilerisindeki evde oturan Latif Karakaya, köpeklerin sürekli havlaması üzerine dışı çıkıp kontrol ettiğini; fakat karanlık nedeniyle fark etmediğini, sabah saatlerinde komşu tarlada obruk oluştuğunu gördüğünü söyledi. Karakaya, "Gece köpekler sürekli havlıyordu. Besicilik yaptığımız içinde hırsız geldiğini düşünüp, dışarı çıkıp kontrol ettim. Hava karanlık olduğu için obruğu fark etmedim. Sabah yine etrafı kontrol ettiğimde komşumuzun yonca ekili tarlada obruk olduğunu gördüm. Obruk 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde; ancak daha genişleyeceğini düşünüyorum. 8 ay öncede 200 metre ilerideki bir tarlada obruk oluşmuştu. Sürekli obruk oluşmasından dolayı bölge halkı olarak tedirginiz. Tedirginlik ve korku olsa da, burada yaşamaya mecburuz. Tarlamızda obruk oluşsa da yine o tarlaya ekim biçmeye de mecburuz. Çünkü, yapacak başka hiçbir işimiz yok.? diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:57 Kaynak: DHA

Türkiye, Konya, Karakaya, Karapınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Kent Diken Üstünde! 3 Gün Arayla İki Dev Obruk Oluştu Türkiye'nin Gündemine Oturan Peak Games, Reklamlarını Çalıntı Olması Nedeniyle Durdurdu

DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:25:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar'da 2 Yeni Obruk Daha Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]