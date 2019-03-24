Son Dakika Haberleri: Karapınar'da 300 Fidan Toprakla Buluştu

Karapınar'da 300 Fidan Toprakla Buluştu

1 saat önce

TEMA Vakfı Konya İl Temsilciliği öncülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç TEMA Topluluğu üyeleri, Karapınar'da erozyon sahasında fidan dikti.

Karapınar'da 300 Fidan Toprakla Buluştu, System.String[]
TEMA Vakfı Konya İl Temsilciliği öncülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç TEMA Topluluğu üyeleri, Karapınar'da erozyon sahasında fidan dikti.


NEÜ Genç TEMA Topluluğu üyeleri, her yıl diktikleri Karapınar'daki rüzgar erozyonu sahasında ağaçlandırma çalışması yaptı.


Öğrenciler, düzenlenen etkinlikle 300 adet fidanı toprakla buluşturdu, can suyunu verdiler.

Topluluk adına açıklama yapan Beyza Çetin, yaşanılabilir bir dünya için doğayı korumanın önemine işaret ederek, "Her yıl diktiğimiz fidanlarına yenilerini ekledik. Güzel ve iyi bir çevre için herkes gayret göstermeli .Bu faaliyetimizle fakındalık yaratmak ve erozyonla mücadeleye katkı yapmak istedik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Konya, Genç, Karapınar, Güncel
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