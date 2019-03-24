Karapınar'da 300 Fidan Toprakla Buluştu
1 saat önce
TEMA Vakfı Konya İl Temsilciliği öncülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç TEMA Topluluğu üyeleri, Karapınar'da erozyon sahasında fidan dikti.
TEMA Vakfı Konya
İl Temsilciliği öncülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi
(NEÜ) Genç
TEMA Topluluğu üyeleri, Karapınar
'da erozyon sahasında fidan dikti.
NEÜ Genç TEMA Topluluğu üyeleri, her yıl diktikleri Karapınar'daki rüzgar erozyonu sahasında ağaçlandırma çalışması yaptı.
Öğrenciler, düzenlenen etkinlikle 300 adet fidanı toprakla buluşturdu, can suyunu verdiler.
Topluluk adına açıklama yapan Beyza Çetin, yaşanılabilir bir dünya için doğayı korumanın önemine işaret ederek, "Her yıl diktiğimiz fidanlarına yenilerini ekledik. Güzel ve iyi bir çevre için herkes gayret göstermeli .Bu faaliyetimizle fakındalık yaratmak ve erozyonla mücadeleye katkı yapmak istedik." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:14 Kaynak: AA
Yenikapı'daki Miting Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı! İşte Alternatif Güzergahlar
Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var
'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek