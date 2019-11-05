Son Dakika Haberleri: Karapınar'da 62 yıllık okul yıkılıyor
Son Dakika Güncel Karapınar'da 62 yıllık okul yıkılıyor

Karapınar'da 62 yıllık okul yıkılıyor

7 saat önce

Karapınar Cumhuriyet ilkokulu binasının yıkımına başlandı.

Karapınar'da 62 yıllık okul yıkılıyor, System.String[]

Karapınar Cumhuriyet ilkokulu binasının yıkımına başlandı.


İller Bankası Bölge Müdürlüğü tarafından yıkımı başlatılan okulun yerine 24 derslikli yeni bir okul yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mutat Kurum'un talimatı ile Karapınar'da yapılacak okulun yeni binasının 300 günde tamamlanacağı kaydedildi.


62 yıllık okulda ilk olarak çatı ile pencere ve kapılar söküldü. Bir kaç gün içerisinde de binanın tamamının kepçeyle yıkılacağı belirtildi.


Yıkımın ardından yeni okul inşaatına başlanacağı ve binanın önümüzdeki eğitim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

İller Bankası, Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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