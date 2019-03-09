Son Dakika Haberleri: Karapınar'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Kutlandı

Karapınar'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Kutlandı

17 dakika önce

Karapınar Belediyesi tarafından organize edilen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı" belediye yeni düğün salonunda kutlandı.

Karapınar'da
Karapınar Belediyesi tarafından organize edilen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı" belediye yeni düğün salonunda kutlandı.


AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, MHP İlçe Başkanı Ercan Alp ile çok sayıda davetli katıldı.


Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, kadınların sadece bir gün hatırlanmaması gerektiğini söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nü sadece 8 Mart'ta dar bir çerçeveye sıkıştırmanın anlamsız olduğunu dile getiren Yaka, "Kadınlarımız bütün güzelliklere layıktırlar. Onların kıymetini bilmeliyiz." diye konuştu.


Program öncesi kadınlara girişte gül dağıtılırken, kadın sağlığı konusunda Dr. Seçil Kahveci Elsürer tarafından konferans verildi.

Daha sonra TRT sanatçısı Hilal Çelebi bir konser verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:35 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Karapınar, Güncel
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