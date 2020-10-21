Karapınar'da 820 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, polis ekipleri, mısır tarlasında yaptıkları aramada 820 kök Hint kenevir ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Bece mevkisinde, bir vatandaşın mısır tarlasında Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri tarlada, mısırların arasına ekili 820 kök Hint keneviri buldu.
Hint kenevirlerinin imha edileceği kaydedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Kaynak: AA
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