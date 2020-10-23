Karapınar'da aç kalan tilkiler şehre indi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde aç kalan tilkiler şehre inip yiyecek aradı.

Sandıklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ evleri civarında, vatandaşların fark ettiği bir tilki, çöp kutularının yakınında yiyecek aradıktan bir süre sonra ormanın içinde gözden kayboldu.

İlçede fark edilen başka bir grup tilki de yaklaşık 15 dakika boyunca yiyecek aradı. Bir süre dolaşan ve yiyecek bulup karnını doyuran tilkiler, daha sonra doğal yaşam alanlarına döndü.

Vatandaşlar ise evlerinin penceresinden tilkilerin yiyecek bulma telaşını izledi.