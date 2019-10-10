Son Dakika Haberleri: Karapınar'da "Adab-ı Muaşeret" konuşuldu
Son Dakika Güncel Karapınar'da 'Adab-ı Muaşeret' konuşuldu

Karapınar'da "Adab-ı Muaşeret" konuşuldu

1 saat önce

Eğitimci yazar Halil Atalay Karapınar'da "Adab-ı Muaşeret" konulu bir konferans verdi.

Karapınar'da

Eğitimci yazar Halil Atalay Karapınar'da "Adab-ı Muaşeret" konulu bir konferans verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar Millet Kıraathanesinde vatandaşlarla buluştu.

Eğitimci Yaza Atalay, Müslümanların he konuda örnek bir insan olduğunu söyledi.


İslam dininin edep ve haya dini olduğunu söyleyen Atalay, "Adab-ı Muaşeret, Müslüman'ın kendisini dini ile ifade etmesi, dinine göre kişililik ve kimlik kazanmasıdır." dedi.


İnsan hayatının boşluk kabul etmediğini belirten Atalay şöyle devam etti:

"Her yerin, her mekanın, her şeyin kendine göre bir davranış şekli vardır. İnsan sosyal bir varlıktır, yalnız yaşaması mümkün değildir. Birlikte yaşadığı toplumun misyonunu yerine gitmek durumundadır. Bu ne nedenle insanın ailesine, kendinse, nefsine ve toluma karşı çeşitli görevleri vardır. Görgü ve nezaket kuralları günlük hayatın her safhasını kapsar."

Halil Atalay, Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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