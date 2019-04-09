Son Dakika Haberleri: Karapınar'da "Ağaç Kardeşliği Projesi"

Karapınar'da "Ağaç Kardeşliği Projesi"

56 dakika önce

Karapınar Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda Ağaç Kardeşliği Projesi etkinliği gerçekleştirildi.

Karapınar'da
Karapınar Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda Ağaç Kardeşliği Projesi etkinliği gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda 3. Sınıf öğrencilerine yönelik Ağaç Kardeşliği Projesi'ne Mehmet Akif Ersoy ilkokulu Müdürü Umut Kara, TEMA Vakfı Konya İl Temsilciliği yetkililerinden Nazlı Rahşan Mertcan, Emre Bostanoğlu, Karapınar TEMA Vakfı İlçe Gönüllü Sorumlusu Musa Ceyhan öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında, Orman Ekosistemi ve Yaşam Çeşitliliği Eğitimi veren TEMA Vakfı İl Temsilciliği yetkilisi Nazlı Rahşan Mertcan, Kendi kurduğumuz medeniyetler, bizi sonraları tabiatın bağrından çekip almış, tabiattan uzaklaştırmıştır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:34 Kaynak: AA

Ceyhan, Konya, Karapınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor Eriğin Kilosu 500 TL'den 100 TL'ye Düştü! Tanesi 1 TL'ye Denk Geliyor 24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün' Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl, Arkadaşına Tokat Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:30:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar'da "Ağaç Kardeşliği Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]