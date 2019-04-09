Karapınar'da "Ağaç Kardeşliği Projesi"

Karapınar Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda Ağaç Kardeşliği Projesi etkinliği gerçekleştirildi.

Karapınar Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda Ağaç Kardeşliği Projesi etkinliği gerçekleştirildi.



Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda 3. Sınıf öğrencilerine yönelik Ağaç Kardeşliği Projesi'ne Mehmet Akif Ersoy ilkokulu Müdürü Umut Kara, TEMA Vakfı Konya İl Temsilciliği yetkililerinden Nazlı Rahşan Mertcan, Emre Bostanoğlu, Karapınar TEMA Vakfı İlçe Gönüllü Sorumlusu Musa Ceyhan öğretmen ve öğrenciler katıldı.



"Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında, Orman Ekosistemi ve Yaşam Çeşitliliği Eğitimi veren TEMA Vakfı İl Temsilciliği yetkilisi Nazlı Rahşan Mertcan, Kendi kurduğumuz medeniyetler, bizi sonraları tabiatın bağrından çekip almış, tabiattan uzaklaştırmıştır." dedi.

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