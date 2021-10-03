Karapınar'da ağaç kesme ve boylama kursu - Son Dakika

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Ağaç Kesme ve Boylama Kursuna katılanlara belgeleri verildi.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından Karapınar Atış ve Test Komutanlığı'nda açılan Ağaç Kesme ve Boylama Kursuna 23 askeri personel katıldı.

Öğretmen olarak Aykut Sefa Çam'ın görev aldığı kursta kursiyerlere, uygulama yaptırıldı. Kursiyerlere odun üretiminde kesim, dal temizleme ve boylama teknikleri, sahalarında üretim ve iş güvenliği, güvenli ağaç kesme ve ormanda uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, yaptığı açıklamada, kurumlardan gelen talepler doğrultusunda kurslar açmaya devam ettiklerini söyledi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri Aydınbelge tarafından verildi.