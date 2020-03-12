Karapınar'da ağaçlandırma çalışması - Son Dakika

Karapınar Belediyesi, Kumsivri çöplüğünü ıslah ederek bölgede ağaçlandırma çalışması başlattı.

Daha önce çöplük olarak kullanılan 130 dekarlık alanda bir süre önce ağaçlandırma çalışması yapılıyor.

Vatandaşlarında destek verdiği çalışmalarda, alana değişik cinslerden 7 bin fidan dikildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar'ın 1960'lı yıllarda erozyon felaketini yaşadığını anımsattı.

Ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini belirten Yaka, "Çöplük olan alanı ağaçlarla donattık. Bu bölge çok güzel bir görünüme kavuşacak. Ağaçlandırma çalışmasına vatandaşlarımız da büyük katkı sağlıyor. Gelecek adına yeşil bir Karapınar bırakmak istiyoruz." ifadesini kullandı.