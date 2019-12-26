Karapınar'da aile ve gençlik temalı konferans düzenlendi - Son Dakika

Tügva Karapınar Şubesi "Duyarlı Aile, Bilinçli Gençlik" konulu konferans düzenledi.

Yeni Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Tapan Tügva Karapınar Şube Başkanı Rasih Doğan, aile ve gençliğin çok önemli olduğunu bu nedenle bu iki değerin de korunması için bu konferansın düzenlendiğini belirtti.

Daha sonra Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, her şeyin samimiyetle başladığını belirtti.

Konferansa katılan anne ve babalara çocuklarla nasıl bir bağ kurulması gerektiği ve çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiğini anlatan Aslanhan, televizyon, cep telefonunun bilinçsiz kullanımı nedeniyle ailelerin çocukları ile sağlıklı iletişim kuramadıklarını belirtti.

Proğrama Belediye Başkanı Mehmet Yaka, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.