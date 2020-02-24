Karapınar'da akıl ve zeka oyunları yarışması ona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar'da akıl ve zeka oyunları yarışması ona erdi - Son Dakika

Karapınar'da akıl ve zeka oyunları yarışması ona erdi

7 saat önce

Karapınar Gençlik ve Spor Merkezinde "Konya İnsan Mektebi Projesi Gelişim Davamız" projesi kapsamında gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları Karapınar yarışmaları sonuçlandırıldı.

Karapınar'da akıl ve zeka oyunları yarışması ona erdi, System.String[]

Karapınar Gençlik ve Spor Merkezinde "Konya İnsan Mektebi Projesi Gelişim Davamız" projesi kapsamında gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları Karapınar yarışmaları sonuçlandırıldı.

Her branşta il düzeyinde gerçekleştirilecek müsabakalarda ilçeyi temsil edecek şampiyonlar belirlendi.

Şenlik halinde tamamlanan final törenine Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Ali Karakul katıldı.

Dereceye giren öğrenciler, madalya, kitap ve katılım sertifikalarıyla ödüllendirildi.

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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