Karapınar'da anız yangını
3 saat önce
Karapınar ilçesinde çıkan anız yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.
Karapınar Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:47 Kaynak: AA
ilçesinde çıkan anız yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa
Mahallesi Kamışağlı Mevkisisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle hasadı tamamlanan buğday tarlasındaki sapları tutuşturdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki mısır tarlalarına sıçramadan söndürdü.
Tarla sahibi Ömer Ocakçı, 18 gün önce buğday hasadı yaptırdığını belirterek, "Anızdaki yangın, rüzgarın etkisi ile hayvanlara yem yapacağım sapların yanmasına sebep oldu. Çevredeki mısır ekli tarlalara sıçrasa çok kötü olurdu. İnsanlar anız yakmamalı. Toprak içerisinde böcekler var." dedi.
Ankara'da dehşet anları! Baba, kucağında kızıyla alevlerin arasında kaldı Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak