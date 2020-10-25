Karapınar'da aracın motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Karapınar'da park halindeki aracın motor bölümüne giren ve burada sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çabası sonucu çıkartıldı.
Konya Caddesi'nde park halinde bulunan bir aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, önce kediyi bulunduğu yerden kurtarmak istedi.
Bunda başarılı olamayan vatandaşlar, daha sonra durumu Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonrasında yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Yavru kedi, daha sonra yaşam alanına bırakıldı.
- Kaynak: AA
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