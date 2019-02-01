Son Dakika Haberleri: Karapınar'da Asker Uğurlaması

Karapınar'da Asker Uğurlaması

39 dakika önce

Karapınar'da, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençler birliklerine uğurlandı.

Karapınar'da Asker Uğurlaması, System.String[]
Karapınar'da, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençler birliklerine uğurlandı.

İlçe otogarında aileleri ve sevenlerinin uğurladığı 99/1 tertip gençler, asker olmanın hayacanını yaşadı.

İlçede konvoylar eşliğinde otogarda yapılan uğurlamada, asker adaylarında morallerinin yüksek olduğu gözlenirken, sevenleriyle birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

Otobüslere omuzlarda "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla bindirilen asker adaylarının, aileleriyle vedalaştıkaları sırada duygusal anlar yaşandı.

Çocuklarını askere gönderen aileler ise gurur ve sevinci bir arada yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:29 Kaynak: AA

Karapınar, Güncel
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