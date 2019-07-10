Karapınar'da askıda ekmek uygulaması
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Karapınar ilçesinde, askıda ekmek uygulaması hayata geçirildi.
Karapınar Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:14 Kaynak: AA
ilçesinde, askıda ekmek uygulaması hayata geçirildi.
İsmet Paşa Mahallesi'nde fırıncılık yapan Durmuş Sarnıç
, askıda ekmek kampanyası başlattı.
Yardım yapmak isteyen müşterilerin aldıkları ekmekleri poşete koyup kapının önündeki askıya bıraktıklarını belirten Sarnıç, ihtiyaç sahiplerinin de buradan gelip ekmekleri aldığını söyledi.
Sarnıç, "Karapınar'da ilk kez böyle bir uygulama başlattık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Ekmek alan vatandaşlarımız vatandaşımız ekmeğin kime gittiğini, alan da kimin hayır yaptığını bilmiyor. Burada insanlarımızın toplumsal desteği artırmayı hem de ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek olmayı amaçladık. Bu uygulamadan dolayı olumlu tepkiler aldık." dedi.
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