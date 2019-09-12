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Karapınar'da aşure etkinliği

1 saat önce

Karapınar Cumhuriyet ilkokulunda aşure etkinliği düzenlendi.

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Karapınar Cumhuriyet ilkokulunda aşure etkinliği düzenlendi.


Okul bahçesindeki etkinlikte, veliler tarafından hazırlanan aşurenin dağıtımını, Okul Müdür Yardımcısı Esat Mutlusoy yaptı.

Okul Müdürü Özgür İlhan yaptığı açıklamada, aşure etkinliği ile eğitimin en önemli değerleri öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğini pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Velilerin, Muharrem ayı dolayısıyla hem aşure için gerekli malzemeleri verdiğini hem de aşureyi yaparak etkinliğe destek olduklarını ifade eden İlhan, "Öğrencilerimiz ve velilerimizle güzle bir etkinlik oldu. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunun yanında öğrencilerimiz paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin farkına varacaklardır. Okul olarak da aşure geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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