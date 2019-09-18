Karapınar'da "Aşure Günü" etkinliği

"Aşure Günü" nedeniyle Karapınar Belediyesi ilçede 10 bin kişiye aşure dağıttı.



Aşure dağıtımına Kaymakam Onur Kökçü ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka'da katıldı.



Etkinlik sırasında, eş zamanlı olarak Cumhuriyet Meydanı, Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Sergi ve Sebze Pazarı, Selimiye Külliyesi Önü, Hacı Ömerli Camii ve KOMEK önünde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Başkan Yaka, "Aşure Günü" paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisi olduğunu belirterek, "Muharrem ayı dolayısıyla, vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. İdrak ettiğimiz, muharrem ayı ve Aşure Günü'müzün ülkemize huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum." dedi.