Karapınar'da banka güvenlik görevlilerine dolandırıcılık semineri - Son Dakika

Karapınar Emniyet Müdürlüğünce bankalarda özel güvenlik olarak görev yapan personele yönelik "iletişim yoluyla dolandırıcılık" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete, ilçede faaliyet gösteren bankaların özel güvenlik görevlileriyle bir araya geldi..

Mete, dolandırıcıların izlediği yöntemler konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirterek, yaşanmış olaylardan örnekler verdi.

Dolandırıcıların özellikle telefonla dolandırmak istediği vatandaşı, parayı bankadan çekip kendi hesabına aktarana kadar telefonu kapattırmadığını vurgulayan Mete, "Güvenlik görevlileri, bu tür konuların yaşanmaması için telefonla konuşarak bankaya gelen, telaş içinde olup yüklü miktarda para çeken müşterilerin işlemlerini yavaşlatarak, polise haber vermeli." dedi.