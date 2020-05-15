Karapınar'da berber ve kuaför salonları denetlendi - Son Dakika

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzun zamandır kapalı olan ve tekrar faaliyetlerine başlayan berber ve kuaför salonlarını denetledi.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba'nın da katıldığı denetimlerde, berberlerin ve kuaförlerin uyması gereken kurallar anlatıldı.
Akbaba, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun davranılması konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerde, söz konusu işletmelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.