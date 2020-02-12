Karapınar'da besicilere "Sürü yönetimi kursu" veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar'da besicilere 'Sürü yönetimi kursu' veriliyor - Son Dakika

Karapınar'da besicilere "Sürü yönetimi kursu" veriliyor

6 saat önce

Karapınar Halk Eğitim Müdürlüğü ve Ziraat Odası işbirliği ile ilçede besicililer için "Sürü Yönetimi Kursu" açıldı.

Karapınar'da besicilere

Karapınar Halk Eğitim Müdürlüğü ve Ziraat Odası işbirliği ile ilçede besicililer için "Sürü Yönetimi Kursu" açıldı.


Ziraat Odası Meclis Salonu'nda açılan kurs ile havyacılık sektöründe bulunanların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Veteriner Hekim Sercan Arıcan'ın hocalık yaptığı kursta, katılımcılara, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, bakımı, teknik besleme, yem miktarı ve teknik konular üzerine eğitim veriliyor.

Kursun ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, "70 kişi kursumuza katılıyor. Kurs sonunda belge alacaklar. Amacımız bilinçli hayvan üreticileri oluşturabilmek. Aynı zamanda yetiştirici koşullarında iyi bir sürü yönetimi bilgisine sahip olmaktır. Kış günlerini eğitimlerle geçirerek zamanı değerlendirmeyi hedefledik. Yoğun ilgi var. Bu da bizleri mutlu etti." dedi.

Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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