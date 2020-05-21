Karapınar'da bir hayırsever bakkal defterindeki borçları ödedi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir hayırsever, bakkal dükkanındaki veresiye defterini satın alarak, vatandaşların borçlarını ödedi.

İstanbul'da yaşayan ve isminin gizli tutulmasını isteyen hayırsever, bir arkadaşı vasıtasıyla Cumhuriyet Mahallesi, Öğretmen Bekir Özata Caddesi'nde, Emine Sarıbuğa'ya ait bakkal dükkanındaki müşterilerin 8 bin liralık borçlarını sildirdi.

Sarıbuğa, 9 yıldır bakkal işlettiğini ve ilk defa böyle bir davranışla karşılaştığını belirterek, "Televizyonlarda hep görüyorum. Ama benim de veresiye defterimdeki borçların ödeneceğini hiç aklıma getirmemiştim." dedi.

Alışveriş yapmaya geldiği bakkalda borcunun ödendiğini öğrenen Mehmet Akçasız ise "Ramazan ayında güzel bir davranış olmuş. Benim de borcum vardı. Kendisi ödemiş. Bu hayırsever vatandaşlarımızın sayılarının artmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.