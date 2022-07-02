Küçük, gazetecilere, boğazına yapışan keneyi arkadaşının fark ettiğini belirterek, "Keneye hiç müdahalede bulunmadım. Boğazıma tutunan keneyle hastaneye başvurdum. Çıkartılan kene incelenmek üzere kavanoza alındı. İlaç tedavisi yapıldı. Havaların ısınmasıyla bağ bahçede çalışanların dikkatli olmasında fayda var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karapınar'da bir kişinin boğazına tutunan kene çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.