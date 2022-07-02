Karapınar'da bir kişinin boğazına tutunan kene çıkarıldı - Son Dakika
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Karapınar'da bir kişinin boğazına tutunan kene çıkarıldı

02.07.2022 14:05
Karapınar'da bir kişinin boğazına tutunan kene çıkarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kenenin ısırdığı kişi, hastaneye başvurdu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kenenin ısırdığı kişi, hastaneye başvurdu.

Kentte, biçerdöver işçisi olarak çalışan Ercan Küçük'ün boğaz kısmında kene fark edildi.

Karapınar Devlet Hastanesi'ne başvuran Küçük'ün boğazına tutunan kene çıkartıldı.

Küçük, gazetecilere, boğazına yapışan keneyi arkadaşının fark ettiğini belirterek, "Keneye hiç müdahalede bulunmadım. Boğazıma tutunan keneyle hastaneye başvurdum. Çıkartılan kene incelenmek üzere kavanoza alındı. İlaç tedavisi yapıldı. Havaların ısınmasıyla bağ bahçede çalışanların dikkatli olmasında fayda var." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da bir kişinin boğazına tutunan kene çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar'da bir kişinin boğazına tutunan kene çıkarıldı - Son Dakika
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