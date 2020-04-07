Karapınar'da bulunan yaralı baykuş tedavi ediliyor - Son Dakika

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Karapınar'da bulunan yaralı baykuş tedavi ediliyor
6 saat önce
Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, Ereğli Doğa Kuruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edildi.
Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, Ereğli Doğa Kuruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edildi.
İlçenin Sandıklı Mahallesindeki TOKİ konutlarında ikamet eden Musa Ceyhan, uçamayan bir kuş gördü.
Komşularının yardımı ile yakaladığı baykuşun kanadındaki yara nedeniyle uçamadığını farkeden Ceyhan, yaralı kuşu ihbar üzerine adrese gelen Ereğli Doğa Kuruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim etti.
Kuşun, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:54 Kaynak: AA
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