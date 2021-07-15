Karapınar'da çeyiz hazırlama kursu - Son Dakika

Karapınar ilçesinde çeyiz hazırlama kuruna yoğun ilgi gösteriliyor.

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Çeyiz Ürünleri Hazırlama Kursu'nda kursiyerler hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de aile ekonomilerine katkıda Bulunuyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, gazetecilere yaptığı açıklamada, elle yapılan işleme ürünlerinin modern tekniklerle yeniden değerlendirildiğini belirterek, "Yıllar önce pek çok zorlukla yapılmış olan işlemeler bir dönem değerini kaybetmiş gibi gözükse de açılan kursta geleneksel ürünler ile modern tasarımlar birleştirilerek ortaya çok güzel ürünler çıkarılıyor. Kursiyer hem geleneksel el sanatlarımıza yeniden değer kazandırırken hem de aile bütçelerine katkı sağlamış oluyor. Önceden neredeyse her evde yapılan ancak günümüzde artık yapılmayan el işlemesi ürünler de yeniden hayat buluyor." diye konuştu.