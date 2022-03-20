Karapınar'da çiftçi eğitimi - Son Dakika
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Karapınar'da çiftçi eğitimi

20.03.2022 14:33
Karapınar'da çiftçi eğitimi

Karapınar Ziraat Odasınca, Hasanoba Mahallesi'nde çiftçilere eğitim verildi.

Karapınar Ziraat Odasınca, Hasanoba Mahallesi'nde çiftçilere eğitim verildi.

Oda Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Hasanoba Mahallesi'nde hububatta gübreleme, sulama, baharlık ürün yetiştiriciliği ve bakımını anlattı.

Çiftçinin değerinin her geçen gün artığını anlatan Soylu, "Üretim maliyetleri arttı, buna rağmen üretmeye devam edeceğiz. Bilinçli üretim yapmak için de bu eğitimlere önem veriyoruz. Salgın döneminde üreten ve katkı sağlayan çiftçilerimizin değeri bir kez daha anlaşılmış oldu. Çiftçilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Çiftçilerimiz gübre kullanımında da sulama konusunda da bilinçli olmalıdır. Zaten girdi maliyetlerindeki artışlarda bunu gerektiriyor." diye konuştu.

Program çiftçilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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