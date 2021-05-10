Karapınar'da çiftçiler, beklenen yağış gelmediği için kuruyan tarlalarda koyunlarını otlatıyor - Son Dakika

Karapınar ilçesinde çiftçiler, uzun süredir yağmur gelmemesi nedeniyle kuruyan tarlalarında koyunlarını otlatıyor.

Son dönemde beklenen yağışların gerçekleşmemesi Karapınarlı çiftçileri, düşündürüyor. Biçerdöver giremeyecek durumda olan ekinlerde koyunlar otluyor.

Karapınar Ziraat Odası bakanı Durmuş Üner, kıraç arazide ürün yetiştiren çiftçileri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Üner, ekinlerin susuzluk nedeniyle adeta can çekiştiğini belirtti.

Çiftçinin durumunun iyi olmadığını ifade eden Üner, şunları kaydetti:

"Yağış azlığı ve kuraklık Türkiye'nin her bölgesinde mevcut. Bu da hububat noktasında ciddi anlamda rekoltede düşüş yaşanacağına işarettir. Sonbaharda ilçemize yağış düşmedi. Ocak-Şubat ve Mart ayında bir miktar yağış aldık. Bizim riskli dediğimiz Nisan ve Mayıs aylarında beklediğimizi yağışı alamadık. Geçtiğimiz yıl yağan yağmurun bu dönemde ancak yarısını alabildik. Sonuç olarak ekinler bitmiş durumda. Nerdeyse hasadı yapılamayacak ve biçerdöver giremeyecek durumda. Vatandaşın bir kısmı tarlasını sürüyor, bir kısmı koyun otlatmaya başladı. Çiftçinin yapabileceği bir şey de yok. 3-4 yıldır çiftçilerimiz kuraklık, don ve başka sebeplerle zarar ediyor."

Kepez Mahallesinde çiftçilik yapan Bayram Ali Ünver ise 100 dönüm tarlama arpa ektiğini belirterek, "Aylardır yağmur yağmadı. 100 dönüm tarlama 40 bin lira masraf ettim. Artık ekinlerimizin bu saatten sonra iyileşmesi zor. Bu nedenle de tarlalarımıza koyunlara yayıyoruz. Traktörle de sürmeye başladık. Başka yapacak bir şeyimiz yok." dedi.