Karapınar'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karapınar'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Karapınar Ziraat Odası tarafından çiftçi bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Karapınar'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Karapınar Ziraat Odası tarafından çiftçi bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Hotamış ve Hasanoba mahallelerindeki muhtarlarla bir araya gelen Prof.Dr. Süleyman Soylu, bölgelerinde bu yıl üretimde yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Burada konuşan Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, oda olarak çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Kış aylarının verimliliği açısından çiftçileri topladıklarını dile getiren Üner, "Çiftçilerimizin her konuda bilgili ve bilinçli olmaları noktasında bu toplantılara önem veriyoruz. Oda olarak, çiftçilerimizin tarlaya ayak basmalarının ardından da saha çalışlarımıza ağırlık veriyoruz. Bu çalışmaların faydalı olduğunu biliyoruz." dedi.

Karapınar, Hotamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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