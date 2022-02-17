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Karapınar'da çiftçilere mera ıslahı eğitimi verildi - Son Dakika

Karapınar'da çiftçilere mera ıslahı eğitimi verildi

17.02.2022 14:46
Karapınar'da çiftçilere mera ıslahı eğitimi verildi

Karapınar'da mera ıslahı ve hayvan besleme konularında eğitim toplantısı yapıldı.

Karapınar'da mera ıslahı ve hayvan besleme konularında eğitim toplantısı yapıldı.

Hotamış Muhtarlığı ve Hotamış Türkmen Ocağı Derneği işbirliği ile düzenlenen toplantıya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çayır Mera Yem Bitkileri Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Acar ile Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ahmet Tetik konuşmacı olarak katıldı.

Mera ıslahının önemine dikkat çeken Acar, "Mera ıslahı, sürdürülebilir hayvancılığı olmazsa olmazıdır. Karapınar'da uygulanan metotta denemeler olumlu sonuçlanmıştır. Sadece üreticilerden en az iki yıl otlatılmadan muhafaza edilmesini istiyoruz. Bu metotla Karapınar gibi zor koşullarda mera ıslahında başarı sağlandığı çok net görülebilmektedir." dedi.

Ahmet Tetik de meraların hayvancılığın gelişmesi bakımından önemi, otlatma mevsimi ve meraların korunması ve ıslahı için takip edilecek kanun, yönetmelikler ile ilgili bilgi verdi.

Program çiftçilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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Selçuk Üniversitesi, Ahmet Tetik, Karapınar, Hotamış, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da çiftçilere mera ıslahı eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karapınar'da çiftçilere mera ıslahı eğitimi verildi - Son Dakika
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