Karapınar'da çiftçileri bilgilendirme toplantıları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar'da çiftçileri bilgilendirme toplantıları devam ediyor - Son Dakika

Karapınar'da çiftçileri bilgilendirme toplantıları devam ediyor

7 saat önce

Karapınar Ziraat Odası tarafından kış mevsiminde başlatılan çiftçi eğitim toplantıları sürüyor.

Karapınar'da çiftçileri bilgilendirme toplantıları devam ediyor, System.String[]

Karapınar Ziraat Odası tarafından kış mevsiminde başlatılan çiftçi eğitim toplantıları sürüyor.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki toplantıya çiftçiler büyük ilgi gösterdi.

Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ürünlerin ekimi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Soylu, "Üreten çok azaldı. Çiftçilik daha kıymetli hale gelecek. Bir savunma sanayisi bir de gıda güvenliği en önemli unsur. Bu nedenle tarlamıza sahip çıkalım, Yeşilyurt ürün farklılığı olan renkli bir bölge. Bundan sonra arazi küçük de olsa büyük de olsa bilgiyi kullanmalıyız. Hangi üründe olursa olsun bilgiyi kullanmalıyız ve önem vermeliyiz. Ürünün ne isteğini bilmeden ilaç veya gübreyi almamalıyız." dedi.

Ekim, gübreleme, ilaçlama ve sulama konularında doğru yöntemlerin uygulanması gerektiğini dile getiren Soylu, ziraat mühendislerinden her zaman destek alınabileceğini kaydetti.

Yeşilyurt, Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
19:09 KOCAELİ Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdi
19:06 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
19:05 İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı
19:02 TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
18:59 BM Özel Raportörü Callamard'dan "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:13:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karapınar'da çiftçileri bilgilendirme toplantıları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]